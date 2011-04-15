Дайджест газеты "Ведомости" от 23 мая 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 мая 2019 года.





SAUDI ARAMCO ПРЕКРАТИЛА ПЕРЕГОВОРЫ ОБ УЧАСТИИ В СПГ-ПРОЕКТЕ "НОВАТЭКА"



ГОСКОМПАНИЮ ИЗ САУДОВСКОЙ АРАВИИ НЕ УСТРОИЛ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ЕЙ ПАКЕТ В "АРКТИК СПГ - 2"





Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "Новатэка" "Арктик СПГ - 2" прекращены, сообщили "Ведомостям" четыре близких к разным сторонам потенциальной сделки человека. "Сделки больше нет, потому что "Новатэк" отдал ее [долю] Китаю", - объясняет один из них. Saudi Aramco не устроили предлагаемые "Новатэком" условия сделки, также саудитов беспокоили потенциальные санкционные риски, добавляет другой собеседник "Ведомостей".





ГОСХОЛДИНГ ОСК НЕ УСПЕВАЕТ ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ПАРОМЫ ДЛЯ СВЯЗИ САХАЛИНА С МАТЕРИКОМ



КОНТРАКТ НА НИХ СТОИМОСТЬЮ ПОЧТИ 10 МЛРД РУБЛЕЙ ОН ПОЛУЧИЛ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЗ КОНКУРСА





Амурский судостроительный завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), очень сильно сорвет сроки строительства двух паромов для связи Сахалина с материком, рассказали два человека, близких к Минтрансу, и человек, знающий об этом от менеджеров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Каждый паром стоит 4,9 млрд руб. ГТЛК заказала их на деньги, полученные от бюджета и Фонда развития Дальнего Востока (5,5 млрд и 4,3 млрд руб. соответственно).





ЧИНОВНИКИ УСТАНОВЯТ КВОТЫ НА ВЫБРОСЫ КОМПАНИЙ, ТРАНСПОРТА И ЖКХ

ЭКСПЕРИМЕНТ КОСНЕТСЯ 12 ГОРОДОВ



Снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу должен помочь законопроект Минприроды, который на этой неделе был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. "Ведомости" ознакомились с текстом, подлинность подтвердил представитель Минприроды. В четверг проект рассмотрит правительство, затем он будет внесен в Госдуму, уточнил представитель министерства. Госдума может принять законопроект еще до конца весенней сессии, говорит председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.





В СТРАСБУРГСКИЙ СУД ПОДАНА ПЕРВАЯ ЖАЛОБА ОТ УЧАСТНИКА ПРОТЕСТОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ



ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ В ЕСПЧ ОТ ЗАДЕРЖАННЫХ НА РОССИЙСКИХ МИТИНГАХ УДВОИЛОСЬ





Житель Екатеринбурга Даниил Пугин, задержанный в ночь на 14 мая в сквере, где предполагалось строительство собора Святой Екатерины, пожаловался в ЕСПЧ на задержание и арест. Об этом сообщил Алексей Глухов - руководитель юридической службы "Апология протеста" и адвокат Международной "Агоры", юристы которой представляют Пугина в Страсбурге. По мнению заявителя, власти Екатеринбурга нарушили его право на свободу собраний, задействовав силовой сценарий для разгона мирной акции.



Пугин оказался одним из 24 первых задержанных во время акции протеста. На всех, отмечается в жалобе (есть у "Ведомостей"), были составлены однотипные протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАПа (нарушение общественного порядка, сопряженное с невыполнением требований полиции).





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"AK&M" от 23.05.2019