ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 23 мая, в размере 64.4156 руб. против 64.5372 руб. на 22 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.05.19 - 64.5372 руб.

21.05.19 - 64.4888 руб.

18.05.19 - 64.6327 руб.

17.05.19 - 64.5598 руб.

16.05.19 - 64.8489 руб.



























































































































































































































































"AK&M" от 22.05.2019