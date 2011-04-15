Повтор! Объём промпроизводства в России в январе-апреле вырос на 2.8%

Объём промпроизводства в России в январе-апреле 2019 года вырос на 2.8%, в апреле в годовом исчислении - на 4.9%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 0.5%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-апреле вырос на 5.1%, в апреле в годовом исчислении - на 6%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 1.6%.



В обрабатывающей промышленности производство в январе-апреле выросло на 2.2%, апреле в годовом исчислении - на 4.7%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 3.6%.





"AK&M" от 22.05.2019