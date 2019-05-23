АО "СПБЭКС" – Раскрытие в сети Интернет годового отчета

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Раскрытие в сети Интернет годового отчета
Раскрытие в сети Интернет годового отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "СПБЭКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СПБЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 199026 г. Санкт - Петербург В.о. 26 линия д.15 корп.2 лит.А помещение 66Н
1.4. ОГРН эмитента: 1177847192247
1.5. ИНН эмитента: 7801332900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16422-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801332900/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовой отчет за 2018г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 23.05.2019
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "СПБЭКС"
__________________ Николаев В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.05.2019г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Эмитент