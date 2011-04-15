Рубль находится под умеренным давлением на фоне снижения цен на нефть и обострения торговой войны

Рубль находится под умеренным давлением в паре с долларом США на фоне продолжающихся торговых противоречий между США и Китаем и снижения нефтяных котировок. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Российская валюта вчера продолжила умеренно укрепляться (+0.05% в паре с долларом и +0.15% в паре с евро). Укрепление было наиболее заметно на старте торгов, когда инвесторы продолжали отыгрывать новости о потенциальном сокращении предложения ОФЗ.



Вчерашний еженедельный аукцион ОФЗ вновь подтвердил устойчивость аппетита к российским бумагам. Спрос на бумаги по итогам двух аукционов составил рекордные 241.5 млрд руб. От более заметного укрепления рубль, вероятно, удержало некоторое снижение цен на нефть, которые ушли ниже отметки $71/bbl. С учётом последних данных по недельной инфляции по итогам мая она может опуститься до 5-5.1%.



Среднесуточный рост цен также продолжает замедляться, формируя дополнительные предпосылки для снижения ключевой ставки в июне. Сегодня российская валюта имеет шансы продемонстрировать более сильную динамику в паре с евро, чем в паре с долларом, на фоне публикации данных по европейским PMI.



Нефтяные котировки в утренние часы четверга продолжают находиться под давлением, снижаясь до уровня немногим выше $70/bbl (Brent). Негативное влияние на нефтяные контракты оказывают отраслевые данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе выросли почти на 5 mb.



Рост запасов сырья в США продолжается уже пятую неделю подряд, и в трёх случаях из пяти запасы увеличивались на более чем 6 mb. Давление на нефтяные цены также оказывают продолжающиеся торговые трения между США и КНР. Более сильному снижению котировок препятствует геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, а также продолжающая своё действие сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.





"AK&M" от 23.05.2019