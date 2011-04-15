Цены на нефть падают на фоне роста запасов в США

В среду нефтяные котировки показали негативную динамику на фоне очередного роста запасов в США. Коммерческих запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) на прошлой неделе неожиданно выросли до самого высокого уровня с июля 2017 года. Рост составил 4.7 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения 0.6 млн баррелей. Всего запасы в США составили 476.8 млн баррелей. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 425000 б/с до 2.92 млн б/с. Объем импорта сократился на 244000 б/с до 4.02 млн б/с.



Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 3.7 млн баррелей (прогноз -816000), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 768000 баррелей (прогноз -48 000). Загрузка НПЗ снизилась с 90.5% до 89.9%. Добыча нефти за прошлую неделю восстановилась на 100000 б/с до 12.2 млн б/с.



Увеличение запасов произошло на фоне снижения переработки, а также продажи нефти из стратегических резервов (SPR), которые сократились на 1.1 млн баррелей. Нефтепереработка на Среднем Западе упала до 82.7% - минимальных уровней с мая 2013 года, при том что производство выросло на 100000 б/с.



Рынок нефти негативно воспринял публикацию статистики. Еще до выхода отчета котировки Brent демонстрировали слабость снижением локальных вершин на младших таймфреймах и попыткой пробоя поддержки $71.6 за баррель. После выхода данных распродажи увели цены в район $70.5 за баррель, где они остаются по состоянию на сегодняшнее утро.



В то же время дальнейшая перспектива пока не вызывает сильных опасений. Поддержку рынку оказывает высокий уровень соблюдения соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, а также напряженность в Персидском заливе из-за конфликта США и Ирана. По информации СМИ, Ирак, Кувейт и Катар уже начали рассматривать альтернативные пути поставок нефти помимо Ормузского пролива на случай вооруженных конфликтов в регионе. Во вторник премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди предположил, что иракскую нефть можно будет переправить через регион Курдистан в порт Джейхан в Турции.



В таких условиях существенное снижение цен на нефть в ближайшее время маловероятно. Можно предположить, что фьючерсы на Brent до конца месяца сохранят позиции выше $69.5 за баррель.



Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют -0.5% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



"AK&M" от 23.05.2019