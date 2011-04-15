Счётная палата выявила нарушения при исполнении бюджета в сфере транспорта. Об этом свидетельствует сообщение ведомства, которое проверило исполнение бюджетов главными распорядителями бюджетных средств транспортной отрасли и нашла ряд нарушений.



Консолидированная бюджетная отчётность Росавиации недостоверна в связи с включением в нее искаженных данных подведомственных организаций: ФКП "Аэропорты Севера", ФКП "Аэропорты Камчатки" и ФКП "Аэропорты Дальнего Востока". В документах за 2018 год они не учли на соответствующих счетах суммы невозвращенных авансов и выставленных неустоек по расторгнутым госконтрактам. Это нарушение инструкции Минфина России, которое привело к искажению бюджетной отчётности на 785.1 млн руб., сообщает СП.



Также недостоверной оказалась бюджетная отчётность двух других федеральных агентств транспортной отрасли. Росжелдор не указал в документе претензии (штрафы, пени и т.д.) к подрядчикам на 10.14 млрд руб. и некорректно внёс в отчёт дебиторскую задолженность по двум расторгнутым госконтрактам в общей сумме 900 млн руб. Росавтодор некорректно отразил в документе кадастровую стоимость земельных участков и цену своих нефинансовых активов.



Проверка Счётной палаты показала, что практически все ГРБС транспортного сектора не обеспечили выполнение Федеральной адресной инвестиционной программы. Так, Росавтодор в 2018 году ввел в эксплуатацию менее 234 км автодорог из запланированных 270.8 км и ещё 46.8 км из объектов прошлых лет. Росжелдор постоянно переносит сроки реализации проектов - до сих пор не сдан ряд объектов за 2016 год.



Росавиация не ввела в эксплуатацию 17 объектов строительства и реконструкции - это 74% от запланированных. Также федеральное агентство не обеспечило завершение проектно-изыскательских работ по 5 объектам из 7 (71.4%). Основная причина - несоблюдение подрядчиками обязательств по госконтрактам и некачественная разработка проектной документации.



Большой объём незавершенного строительства Счётная палата выявила у Росморречфлота. Федеральное агентство не реализовало 65% (или 13) из заявленных на 2018 год проектов и не завершило проектно-изыскательские работы по четырём объектам.



Помимо этого Росморречфлот и Росавиация не достигли 5 из 19 целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы". В частности, производственная мощность портов Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов не была увеличена, а взлетно-посадочные полосы и вспомогательные объекты аэропортовой инфраструктуры не введены в эксплуатацию после реконструкции.



В пилотной госпрограмме "Развитие транспортной системы" Счётная палата выявила ряд системных нарушений. Минтранс не утвердил порядок управления ее реализацией, методику расчета целевых показателей и план мониторинга исполнения пилотной госпрограммы.



Общими для подведомственных Росавиации и Ространснадзору организаций оказались нарушения сроков утверждения бюджетных смет и внесения в них изменений. Но основная проблема Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - дебиторская задолженность по штрафам в рамках системы "Платон". В 2018 году она выросла в 169 раз и составила по итогам года 4,43 млрд руб.. Система взимает плату с грузовиков массой свыше 12 т для возмещения вреда, который они причиняют дорогам общего пользования федерального значения. Бюджетная отчётность Минтранса, Росморречфлота и Ространснадзора за 2018 год достоверная.



"AK&M" от 23.05.2019