Ростех разработал первый суперкомпьютер на базе процессоров "Эльбрус"

"ИНЭУМ им. И.С.Брука", входящий в Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех", совместно с группой компаний "РСК" разработал первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах "Эльбрус-8С". Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Он предназначен для организации высокопроизводительных вычислений, обработки "больших данных" и решения задач, требующих обеспечения максимального уровня информационной безопасности.



Суперкомпьютерное решение состоит из стоек, содержащих компактные четырехпроцессорные блейд-серверы с жидкостным охлаждением. Такой способ теплоотведения позволил снизить габариты модуля, что даёт возможность разместить до 153 вычислительных узлов в одной серверной стойке. Их суммарная вычислительная мощность составляет до 75 терафлопс двойной точности - одна стойка может выполнять до 75 трлн операций с плавающей запятой за секунду. При этом итоговая мощность суперкомпьютера практически не ограничена, так как стойки можно объединить в единый вычислительный кластер.



Каждое ядро восьмиядерного микропроцессора "Эльбрус-8С" с отечественной архитектурой "Эльбрус" способно исполнять до 25 операций за один такт. Архитектура процессора позволяет значительно наращивать производительность прикладных программ за счёт их оптимизации.



Отличительным свойством разработанного суперкомпьютера является высокая энергоэффективность. На его охлаждение расходуется менее 6% всего потребляемого электричества. В конструкции применены интегрированная на уровне стойки система мониторинга и авторские алгоритмы управления электропитанием, повышающие энергоэффективность и отказоустойчивость. Подсистема электропитания обеспечивает возможность эксплуатации в сложных условиях с расширенным диапазоном напряжений и повышенным уровнем помех. Серверы имеют встроенный функционал для удалённой диагностики и управления.



Возможно применение различных технологий коммутации, в том числе, использование отечественной сети межмашинного обмена. Конструктив стойки позволяет заменять вычислительные узлы, блоки питания и модули гидрорегулирования в режиме "горячей замены" без прерывания работоспособности комплекса.



Концерн "Автоматика" специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения "Безопасный город", "Умный город", "Интернет вещей", оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., а EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 23.05.2019