Из имущественной казны города Москвы на продажу выставлены 125 машиномест

Из имущественной казны города Москвы на продажу посредством публичного предложения выставлены 125 машиномест. Организатором процедур выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике, говорится в сообщении Департамента.



Жителям Москвы предложено принять участие в торгах за машиноместа в новом формате, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении. "Власти Москвы начали реализовывать машино-места посредством публичного предложения с начала года, при этом торги носили единичный характер. В настоящее время реализация таких лотов приобрела массовый характер - на приеме заявок 125 машино-мест, расположенных в Юго-Западном, Северном, Восточном и Северо-Западном административных округах Процедура публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до 50% от стартовой цены лота, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения, начинаются торги на повышение", - отметил вице-мэр.



Первые торговые сессии стартуют 13 июня, подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. "Для получения полной информации о выставленных лотах, самой процедуре публичного предложения и правилах участия в ней состоится роуд-шоу в здании Совета депутатов Муниципального округа Хорошевский 30 мая. В рамках открытой встречи интересанты смогут узнать подробности предстоящих торгов. Приглашаем всех желающих", - сказал он.



На публичное предложение выставлены 65 машиномест, расположенные в ЮЗАО по адресам: улица Перекопская, 34, корпус 3 и улица Архитектора Власова, 17, корпус 2. Площадь лотов от 20 кв. метров, стартовая цена - от 941 тыс. руб.



45 машиномест расположены в САО по адресам: Ходынский бульвар, 17. Площадь лотов от 20 кв. метров, стартовая цена - от 1.3 млн руб.



Восемь машиномест расположены в ВАО по адресу: Уральская улица, 1 корпус 1 и бульвар Маршала Рокоссовского, 6 корпус 1. Площадь лотов от 21 кв. м, стартовая цена - от 1.1 млн руб.



Семь машиномест расположены в СЗАО по адресу: улица Народного Ополчения, 3. Площадь лотов от 22 кв. м, стартовая цена - от 1.5 млн руб.



"AK&M" от 23.05.2019