Сбербанк получил право собственности на акции материнской компании Антипинского НПЗ

ПАО "Сбербанк" приняло решение о досрочном взыскании задолженности АО "Антипинский НПЗ" и обращении взыскания на имеющееся в распоряжении банка обеспечение. Об этом говорится в сообщении банка.



"Группа Сбербанк, в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", получила право собственности на акции Vikay", - подчёркивается в сообщении.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



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