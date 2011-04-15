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23/05/2019
12:42

Куряне за I квартал получили 57 млн руб. субсидий на оплату ЖКУ

Куряне за I квартал 2019 года получили 57 млн руб. субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.

Субсидии получили 10.8 тыс. семей, что составило 2.4% от числа всех семей, проживающих в Курской области. Среднемесячный размер начисленных субсидий в расчёте на одну курскую семью составил 1.76 тыс. руб.

Наряду с субсидиями население пользуется социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Объём средств, предусмотренных на эти цели, за первые три месяца текущего года составил 744.7 млн руб. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя - 661.5 руб. В январе-марте ею воспользовались 375.2 тыс. человек.


"AK&M" от 23.05.2019
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