ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 24 мая в размере 64.4913 руб. против 64.4156 руб. на 23 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.05.19 - 64.4156 руб.

22.05.19 - 64.5372 руб.

21.05.19 - 64.4888 руб.

18.05.19 - 64.6327 руб.

17.05.19 - 64.5598 руб.



























































































































































































































































"AK&M" от 23.05.2019