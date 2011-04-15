Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 мая

Банк России установил на 24 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.2991

1 Азербайджанский манат 38.0143

100 Армянских драмов 13.4525

1 Белорусский рубль 31.0308

1 Болгарский лев 36.7116

1 Бразильский реал 15.9616

100 Венгерских форинтов 21.9679

1000 Вон Республики Корея 54.1003

10 Гонконгских долларов 82.1650

10 Датских крон 96.1595

1 Доллар США 64.4913

1 Евро 71.8369

100 Индийских рупий 92.4673

100 Казахстанских тенге 17.0601

1 Канадский доллар 47.9062

100 Киргизских сомов 92.3283

10 Китайских юаней 93.2171

10 Молдавских леев 35.7392

1 Новый туркменский манат 18.4524

10 Норвежских крон 73.6337

1 Польский злотый 16.6614

1 Румынский лей 15.0815

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.8639

1 Сингапурский доллар 46.6618

10 Таджикских сомони 68.3895

1 Турецкая лира 10.5040

10000 Узбекских сумов 76.2452

10 Украинских гривен 24.5065

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.3364

10 Чешских крон 27.8088

10 Шведских крон 66.9143

1 Швейцарский франк 63.8844

10 Южноафриканских рэндов 44.5942

100 Японских иен 58.5141

"AK&M" от 23.05.2019