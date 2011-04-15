Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 мая

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Банк России установил на 24 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.2991
1 Азербайджанский манат 38.0143
100 Армянских драмов 13.4525
1 Белорусский рубль 31.0308
1 Болгарский лев 36.7116
1 Бразильский реал 15.9616
100 Венгерских форинтов 21.9679
1000 Вон Республики Корея 54.1003
10 Гонконгских долларов 82.1650
10 Датских крон 96.1595
1 Доллар США 64.4913
1 Евро 71.8369
100 Индийских рупий 92.4673
100 Казахстанских тенге 17.0601
1 Канадский доллар 47.9062
100 Киргизских сомов 92.3283
10 Китайских юаней 93.2171
10 Молдавских леев 35.7392
1 Новый туркменский манат 18.4524
10 Норвежских крон 73.6337
1 Польский злотый 16.6614
1 Румынский лей 15.0815
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.8639
1 Сингапурский доллар 46.6618
10 Таджикских сомони 68.3895
1 Турецкая лира 10.5040
10000 Узбекских сумов 76.2452
10 Украинских гривен 24.5065
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.3364
10 Чешских крон 27.8088
10 Шведских крон 66.9143
1 Швейцарский франк 63.8844
10 Южноафриканских рэндов 44.5942
100 Японских иен 58.5141
"AK&M" от 23.05.2019