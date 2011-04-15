Банк России на 24 мая понизил курс евро к рублю почти на копейку до 71.8369 руб., курс доллара США повысил почти на 8 копеек до 64.4913 руб.

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Банк России на 24 мая понизил официальный курс евро к рублю почти на копейку до 71.8369 руб. с 71.8427 руб., курс доллара США повысил почти на 8 копеек до 64.4913 руб. с 64.4156 руб. 23 мая.
Стоимость бивалютной корзины на 24 мая увеличилась почти на 4 копейки (+0.06%) до 67.7968 руб. с 67.7578 руб. 23 мая.
"AK&M" от 23.05.2019