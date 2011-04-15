Кабмин продлил действие господдержки предприятий лёгкой и текстильной промышленности в целях их технического перевооружения

Правительство РФ продлило действие господдержки предприятий лёгкой и текстильной промышленности в целях их технического перевооружения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В целях стимулирования дальнейшей технической модернизации предприятий легкой и текстильной промышленности действие механизма господдержки в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению, распространено на кредиты, полученные в 2019 году.





"AK&M" от 23.05.2019