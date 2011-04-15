Volvo отзывает 79 автомобилей в РФ из-за недостающей гайки

ООО "Вольво Карс" отзывает 79 транспортных средств марки Volvo S90, XC60. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018-2019 годах.

Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследований, проведённых Volvo Cars: установлено, что на направляющей переднего сиденья может отсутствовать гайка с фланцем. Это в случае аварии может повлиять на конструкцию и положение сиденья.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, установка недостающей гайки.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Вольво Карс" является официальным представителем изготовителя Volvo на российском рынке.





"AK&M" от 23.05.2019