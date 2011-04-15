Туризм может обеспечить 6% вклада в ВВП, С.Галкин

В среднесрочной перспективе туризм может обеспечить 6% вклада в ВВП. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин во время конференции "Туризм в России: развивая успех", - говорится в материалах МЭР.



По его словам, ключевой целью развития туризма является увеличение вклада отрасли в ВВП страны, а также увеличение турпотока и вхождение России в топ 10 стран по версии UN WTO с точки зрения привлекательности для туристов.



Основным принципом работы по достижению целей станет формирование четких приоритетов и концентрация ресурсов на ключевых проектах, развитие которых предполагает совместную межведомственную координацию. Минэкономразвития предлагает сформировать единую проектную команду для взаимодействия с Росстуризмом и другими федеральными ведомствами, а также для работы с представителями региональных, муниципальных властей и инвесторами.



"Есть задача сформировать проектную среду, в которой все понимают свою роль, задачи и функции и работают на единые цели. Необходимо перейти на качественно другой уровень в работе с проектами. Мы совместно с Ростуризмом рассматриваем возможность формирования федеральной команды, которая бы помогала регионам собирать проекты, проходить межведомственное согласование, дорабатывать эти проекты и выводить на инвестиционный уровень, позволяющий эффективно использовать средства", - заявил С.Галкин во время своего выступления.





"AK&M" от 23.05.2019