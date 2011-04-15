На Московской Бирже зарегистрировано свыше 800 тыс. ИИС

Количество зарегистрированных на Московской Бирже индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по состоянию на 21 мая 2019 года достигло 800 тыс. Об этом говорится в сообщении биржи.



На конец 2018 года количество счетов составляло 598 тыс., на конец 2017 года - 302 тыс., 2016 - 195,2 тыс., 2015 - 88,9 тыс. Доля брокерских счетов ИИС составляет 87%, счетов ИИС доверительного управления - 13%.



Свыше 70% (593 тыс.) счетов открыты новыми частными инвесторами, которые никогда не имели брокерских счетов.



Наибольшей популярностью среди инвестиций в ценные бумаги посредством ИИС пользуются акции, их доля в объеме торгов в 2019 году составляет 85.6%, на долю облигаций приходится 13.2% и 1.2% на ПИФы и биржевые фонды (ETF и БПИФ).



Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (396 тыс. счетов), Банка ВТБ (74 тыс. счетов) и Тинькофф Банка (52 тыс. счетов), среди брокерских компаний (некредитных организаций) - клиентами БКС (70 тыс. счетов), Открытие Брокер (65 тыс. счетов), Финам (59 тыс. счетов). Лидерами по количеству ИИС среди управляющих компаний являются УК "Сбербанк управление активами" (64 тыс. счетов), УК "Открытие" (15 тыс. счетов) и УК "Альфа-Капитал" (14 тыс. счетов).



В настоящий момент ИИС открыты в 116 компаниях. Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская область (143 тыс.), Санкт-Петербург (39 тыс.), Свердловская область (27 тыс.) и Республика Башкортостан (24 тыс.).



С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счёт у брокера (брокерский счёт) или управляющей компании (счёт доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона руб. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т.д. Помимо получаемого в результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб. (возврат до 52 тыс. руб. в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).



"AK&M" от 23.05.2019