Ford отзывает 14.5 тыс. Ford Explorer в РФ

ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает 14.576 тыс. автомобилей Ford Explorer. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах. Владельцы, на автомобилях которых на рычаге регулировки схождения колес образовались трещины, могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем. Трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах необходимо произвести замену рычагов регулировки схождения задних колес на автомобиле.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



СП Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке. В СП Ford Sollers входят производственные площадки во Всеволожске (Ленинградская область), в Набережных Челнах и на территории Особой экономической зоны "Алабуга" (Республика Татарстан).



Весной 2019 года Ford объявил об уходе с российского рынка. Так, Ford уведомил администрацию Ленинградской области о своём решении по остановке деятельности завода во Всеволожске.





"AK&M" от 23.05.2019