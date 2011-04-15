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23/05/2019
13:54

Московская Биржа, НАУФОР и НСПК представили новую схему проведения платежей для участников фондового рынка

Московская Биржа, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная система платёжных карт (НСПК) провели презентацию новой схемы проведения платежей на базе Системы быстрых платежей (СБП), которая позволит клиентам профессиональных участников фондового рынка мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления, используя систему выставления счетов в интернет-банк пользователя (клиента). Об этом говорится в сообщении Московской Биржи.

Подключение и взаимодействие брокеров с расчётной инфраструктурой СБП в новой схеме проведения платежей будет осуществляться посредством API интерфейса. Частные инвесторы получат возможность зачислить денежные средства, сформировав счёт в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении брокерской компании, и подтвердить платеж через мобильное приложение своего банка.

"Подобный сервис позволит брокерам и их клиентам снизить издержки на перевод денежных средств, обеспечить мгновенные переводы денежных средств для приобретения ценных бумаг и тем самым, повысить конверсию при привлечении клиентов онлайн", - комментирует член правления, управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи Анна Кузнецова.

Ожидается, что данный сервис будет доступен клиентам до конца 2019 года.

Координацию разработки новой системы осуществляет Московская Биржа и НАУФОР. Разработку технической базы ведут НСПК и Ассоциация ФинТех.




"AK&M" от 23.05.2019
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