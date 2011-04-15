Госдума приняла закон, обнуляющий ставку НДС на региональные авиаперевозки

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие на бессрочной основе нулевую ставку НДС на авиаперевозки, если рейс не проходит через Москву и Московскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



Изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования ФЗ, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.



Напомним, что нулевая ставка НДС по внутренним пассажирским авиаперевозкам ранее была установлена для случаев, когда пункт отправления или пункт назначения расположены на территории Крыма или Севастополя, ДФО и Калининградской области. Для остальных случаев внутренних пассажирских авиаперевозок до 2021 года установлена ставка НДС в размере 10%, а после этой даты - 20%.





"AK&M" от 23.05.2019