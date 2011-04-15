Росстат уточнил показатель промпроизводства в апреле из-за ошибки

Росстат отозвал предыдущую оценку промпроизводства в апреле из-за ошибки, свидетельствует сообщение ведомства.



Объём промпроизводства, по новым данным, в годовом исчислении увеличился на 4.6%, а не на 4.9%, как сообщалось ранее. По сравнению с мартом рост показателя составил 0.2%, а не 0.5%.



В январе-апреле показатель объёма промпроизводства остался неизменным - 2.8%.



"В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены", - заявляет Росстат.



Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно, подчёркивается в сообщении статистического ведомства.





"AK&M" от 23.05.2019