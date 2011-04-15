Госдума приняла закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон, регулирующий цены на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Предусматривается, в частности, обязательное снижение цены на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, если их стоимость уменьшилась в стране иностранного производителя и в государствах, в которых лекарства зарегистрированы.



При этом в сторону увеличения предельная отпускная цена на препарат может быть перерегистрирована не более одного раза в год.





"AK&M" от 23.05.2019