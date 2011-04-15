Минтруд предлагает увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Минтруд подготовил проект федерального закона, увеличивающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 6 месяцев. Об этом свидетельствует сообщение министерства.



С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с Методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением Правительства России от 2 июня 2015 года N 531.



С 1 января 2019 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, был определён продолжительностью 252 месяца.



Напомним, что показатель "ожидаемый период выплаты" используется только при расчете накопительной пенсии, при расчете страховой пенсии с 1 января 2015 года данный показатель не применяется. Изменения в пенсионном законодательстве в части повышения общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений.



Пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остается в прежних границах - на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.



По данным Федеральной службы государственной статистики за 2018 год, численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно составила 915909 и 1106856 человек соответственно, ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни - 16.57 года для мужчин и 26.29 года для женщин.



В соответствии методикой, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам - мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2020 год составит: Т = (915 909 x 16,57 + 1 106 856 x 26,29) / (915 909 + 1 106 856) x 12 = 263 месяца.



С целью недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается ее повышение на 6 месяцев - с 252 до 258 месяцев. Таким образом, с 1 января 2020 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, планируется определить продолжительностью 258 месяцев.



"AK&M" от 23.05.2019