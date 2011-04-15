Просрочка по кредитным картам в I квартале уменьшилась до 15.3%

Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объёму действующих кредитов данного типа в I квартале 2019 года составила 15.3%, снизившись за год на 2.2 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самые низкие значения показателя (среди 30 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) зарегистрированы в Москве (7.4%), Санкт-Петербурге (9.4%), Ханты-Мансийском АО.



Наибольшие доли просрочки продемонстрировали Ставропольский (22%) и Алтайский (21.9%) края, а также Кемеровская (21.4%), Иркутская (20%) и Ростовская (19.6%) области.





"AK&M" от 23.05.2019