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23/05/2019
19:19

Просрочка по кредитным картам в I квартале уменьшилась до 15.3%

Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объёму действующих кредитов данного типа в I квартале 2019 года составила 15.3%, снизившись за год на 2.2 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самые низкие значения показателя (среди 30 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) зарегистрированы в Москве (7.4%), Санкт-Петербурге (9.4%), Ханты-Мансийском АО.

Наибольшие доли просрочки продемонстрировали Ставропольский (22%) и Алтайский (21.9%) края, а также Кемеровская (21.4%), Иркутская (20%) и Ростовская (19.6%) области.


"AK&M" от 23.05.2019
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