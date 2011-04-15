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23/05/2019
18:26

Госдума поддержала усиление контроля за проведением техосмотра

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об усилении контроля за проведением техосмотра. Документом вводятся обязательная фотофиксация автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА). На МВД будут возложены полномочия по контролю за соблюдением правил проведения техосмотра. РСА, в свою очередь, будет следить за соблюдением требований к характеристикам и перечню средств диагностики, программному обеспечению, средствам фотофиксации, помещениям, в которых проводится техосмотр.

Операторы техосмотра также будут обязаны раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.

Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.


"AK&M" от 23.05.2019
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