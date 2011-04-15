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23/05/2019
17:56

Российские туристы, попавшие в ДТП в Италии, застрахованы в Ингосстрахе

Среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Италии, 19 человек были застрахованы в компании "Ингосстрах" по программе страхования путешествующих. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Сроки действия полисов - до 10 июня 2019 года. Страховые суммы - 40 тыс. евро на каждого застрахованного.

По информации СМИ, утром 22 мая туристический автобус, следовавший в Сиену, попал в ДТП в районе города Монтериджиони. По сообщениям СМИ, в автобусе находилось около 60 туристов. В результате происшествия один человек погиб, 10 человек пострадали.

Согласно данным, поступившим в Ингосстрах, на сегодняшний день за медицинской помощью обратились 10 человек из числа застрахованных в компании: 6 пассажиров получили легкие травмы, им была оказана первая медицинская помощь, дальнейшее лечение не требуется; 4 пассажира были госпитализированы с травмами средней тяжести, их состояние стабильное.

Программа страхования предусматривает оказание помощи при внезапном заболевании и несчастном случае, а также покрывает расходы на транспортировку, эвакуацию и репатриацию застрахованного туриста в пределах установленного лимита ответственности.

Ингосстрах находится на постоянной связи с представителями сервисной службы, отвечающей за оказание медицинской помощи пострадавшим. Компания готова в полном объёме исполнить свои обязательства по договору страхования.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 23.05.2019
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