Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 24 мая 2019 года.



АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН РЕАБИЛИТИРОВАЛ МВД

ПРЕКРАЩЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ВЕДОМСТВА





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование фигурантов громкого уголовного дела о коррупции и должностных злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ. Следствие и ФСБ предполагали, что действиями обвиняемых, в том числе чиновника министерства Андрея Нечаева и руководителей двух крупных IT-компаний, ведомству был причинен ущерб на 1,4 млрд руб. В итоге за ними признано право на реабилитацию и возмещение ущерба.





КЛИЕНТЫ БАНКОВ ЗАЧИТАЛИСЬ СМС

НОВЫЙ МЕТОД АУТЕНТИФИКАЦИИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕБЕЗОПАСНЫМ



Как выяснил "Ъ", сотрудники банков все чаще запрашивают по телефону у клиентов коды из отправленных им СМС-сообщений для дополнительной аутентификации. В банках считают это безопасным, поясняя, что в сообщениях указывают, какие из кодов можно называть, а какие нет. Но эксперты по информбезопасности предупреждают - при том, что мошенники все чаще звонят с подмененных номеров, привычка называть коды может обернуться для клиентов банков массовыми потерями средств.





ТРИЛЛИОН ПРОВЕДУТ ПО ЦЕПИ

"РОСТЕХ" ПРЕДСТАВИЛ "ДОРОЖНУЮ КАРТУ" РАЗВИТИЯ БЛОКЧЕЙНА В РОССИИ



Структура госкорпорации "Ростех" предложила перевести на блокчейн все государственные информационные системы. Реформа потребует инвестиций в размере 55-85 млрд руб., но на горизонте пяти лет обещает экономический эффект в размере 1,64 трлн руб. Критическим препятствием для внедрения блокчейна может стать отсутствие законодательной базы, предупреждают эксперты.





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"AK&M" от 24.05.2019