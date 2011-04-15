Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/05/2019
10:46

Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 24 мая 2019 года.

АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН РЕАБИЛИТИРОВАЛ МВД
ПРЕКРАЩЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ВЕДОМСТВА


Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование фигурантов громкого уголовного дела о коррупции и должностных злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ. Следствие и ФСБ предполагали, что действиями обвиняемых, в том числе чиновника министерства Андрея Нечаева и руководителей двух крупных IT-компаний, ведомству был причинен ущерб на 1,4 млрд руб. В итоге за ними признано право на реабилитацию и возмещение ущерба.


КЛИЕНТЫ БАНКОВ ЗАЧИТАЛИСЬ СМС
НОВЫЙ МЕТОД АУТЕНТИФИКАЦИИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕБЕЗОПАСНЫМ

Как выяснил "Ъ", сотрудники банков все чаще запрашивают по телефону у клиентов коды из отправленных им СМС-сообщений для дополнительной аутентификации. В банках считают это безопасным, поясняя, что в сообщениях указывают, какие из кодов можно называть, а какие нет. Но эксперты по информбезопасности предупреждают - при том, что мошенники все чаще звонят с подмененных номеров, привычка называть коды может обернуться для клиентов банков массовыми потерями средств.


ТРИЛЛИОН ПРОВЕДУТ ПО ЦЕПИ
"РОСТЕХ" ПРЕДСТАВИЛ "ДОРОЖНУЮ КАРТУ" РАЗВИТИЯ БЛОКЧЕЙНА В РОССИИ

Структура госкорпорации "Ростех" предложила перевести на блокчейн все государственные информационные системы. Реформа потребует инвестиций в размере 55-85 млрд руб., но на горизонте пяти лет обещает экономический эффект в размере 1,64 трлн руб. Критическим препятствием для внедрения блокчейна может стать отсутствие законодательной базы, предупреждают эксперты.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 24.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100