Движение на юго-востоке Москвы 25 и 26 мая будет ограничено из-за подготовки к открытию Некрасовской линии метро

Движение на юго-востоке Москвы 25 и 26 мая будет ограничено. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



В связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии метро 25 и 26 мая будет временно закрыто три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". В связи с этим в районе Выхино-Жулебино изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.





"AK&M" от 24.05.2019