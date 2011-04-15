Госдума приняла закон о поддержке муниципальных телеканалов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в законы "О средствах массовой информации" и "О связи" в части уточнения перечня обязательных общедоступных телеканалов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законом будет расширен перечень обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов. В него будут включены муниципальные обязательные общедоступные телеканалы. За таким каналом будет закреплена 22 кнопка в сетке вещания, и в каждом муниципалитете такой канал будет свой. Порядок выбора определит Правительство.



Не менее 20% от общего времени канала, вещающего на территории соответствующего муниципалитета, должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения.





"AK&M" от 24.05.2019