Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/05/2019
11:15

Госдума приняла закон о поддержке муниципальных телеканалов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в законы "О средствах массовой информации" и "О связи" в части уточнения перечня обязательных общедоступных телеканалов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законом будет расширен перечень обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов. В него будут включены муниципальные обязательные общедоступные телеканалы. За таким каналом будет закреплена 22 кнопка в сетке вещания, и в каждом муниципалитете такой канал будет свой. Порядок выбора определит Правительство.

Не менее 20% от общего времени канала, вещающего на территории соответствующего муниципалитета, должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения.


"AK&M" от 24.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100