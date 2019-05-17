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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 24 мая, в размере 64.4913 руб. против 64.4156 руб. на 23 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
23.05.19 - 64.4156 руб.
22.05.19 - 64.5372 руб.
21.05.19 - 64.4888 руб.
18.05.19 - 64.6327 руб.
17.05.19 - 64.5598 руб.
"AK&M" от 23.05.2019