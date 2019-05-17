ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 24 мая, в размере 71.8369 руб. против 71.8427 руб. на 23 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



23.05.19 - 71.8427 руб.

22.05.19 - 71.9654 руб.

21.05.19 - 71.9631 руб.

18.05.19 - 72.2464 руб.

17.05.19 - 72.3651 руб.







































































































"AK&M" от 23.05.2019