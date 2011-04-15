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24/05/2019
09:31

Повтор! Росстат уточнил показатель промпроизводства в апреле из-за ошибки

Росстат отозвал предыдущую оценку промпроизводства в апреле из-за ошибки, свидетельствует сообщение ведомства.

Объём промпроизводства, по новым данным, в годовом исчислении увеличился на 4.6%, а не на 4.9%, как сообщалось ранее. По сравнению с мартом рост показателя составил 0.2%, а не 0.5%.

В январе-апреле показатель объёма промпроизводства остался неизменным - 2.8%.

"В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены", - заявляет Росстат.

Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно, подчёркивается в сообщении статистического ведомства.


"AK&M" от 23.05.2019
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