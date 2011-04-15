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24/05/2019
11:56

В Курске планируется строительство нового аэровокзального комплекса

В Курске планируется строительство нового аэровокзального комплекса. Об этом говорили на расширенном совещании под председательством первого заместителя губернатора Станислава Набоко, сообщила пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день воздушное сообщение в регионе обеспечивается авиакомпанией "РусЛайн", которая осуществляет полёты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, а в летний период в Симферополь, Сочи и Анапу.

Рейсы по первым трем направлениям субсидируются из областного бюджета, летняя программа полётов будет осуществляться на коммерческой основе.

На сегодняшний день определена организация, которая уже к августу текущего года планирует разработать проект нового здания аэровокзального комплекса. Далее будет определен подрядчик по строительству. Этот проект должен быть реализован за счёт инвестора без выделения бюджетных средств Курской области.



"AK&M" от 24.05.2019
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