Цены на бензин за неделю, с 13 по 19 мая, выросли на 0.1% до 44.01 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 13 по 19 мая 2019 года, выросли на 0.1% до 44.01 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0.1% до 41.7 руб. за литр и 45.03 руб. за литр соответственно, АИ-98 не изменился в цене - 50.78 руб. за литр. Дизель также не изменился в цене - 45.97 руб. за литр.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 43.99 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 48,35 рубля, марки АИ-98 - от 47.8 до 53.99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.7 до 42.64 руб., марки АИ-95 - от 44.35 до 46.85 руб., марки АИ-98 - от 51.7 до 53.63 руб. за литр.



За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 26 центрах субъектов Российской Федерации, наиболее заметное в Кызыле - на 2.2%. Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Махачкале, Севастополе и Симферополе - на 0.1%.







"AK&M" от 24.05.2019