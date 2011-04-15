Задержаны подозреваемые в подрыве банкоматов Сбербанка

При содействии Службы безопасности Сбербанка ГУ МВД по Москве задержана этническая преступная группа, состоящая из граждан Молдавии, причастная к подрыву двух банкоматов Сбербанка. Об этом говорится в сообщении банка.



Ведётся следствие по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30 и п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Задержать подозреваемых помогли данные с камер видеонаблюдения и тщательный анализ финансовых операций возможных фигурантов преступления.



В зону самообслуживания офиса Сбербанка на ул. Бутлерова, 24 в Москве 17 мая 2019 года в 02:09 вошел неизвестный в маске и перчатках. Мужчина заложил взрывчатку в шторку купюроприемника банкомата, размотал провода, выбежал на улицу и произвёл подрыв. В 02:10 двое мужчин зашли в зону самообслуживания, убедились, что сейф банкомата не разрушен, и покинули место происшествия. В банкомате на тот момент находилось 3 млн руб., деньги не были похищены.



Аналогичный эпизод имел место примерно в то же время 21 марта 2019 года в офисе банка на ул. Дежнева, 27 в Москве. Сейф также выдержал взрыв, поэтому преступники ушли ни с чем.



Задержанные, граждане Республики Молдова, уже признали свою причастность к обоим эпизодам.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 24.05.2019