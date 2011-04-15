Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/05/2019
10:27

Устойчивый тренд на укрепление рубля временно прерван коррекцией цен на нефть

Устойчивый тренд на укрепление рубля вчера был временно прерван коррекцией цен на нефть (Brent $67.7/барр., -4.5%). Стремительный провал сырьевого рынка был обусловлен рекордным ростом запасов сырой нефти в США (+4.7 млн баррелей), которые достигли максимального уровня с середины 2017 года, что вызвало усиленное беспокойство инвесторов в условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Об этом говорится в обзоре Росбанка.

Также на динамике рубля сказалась фиксация прибыли в сегменте ОФЗ после масштабного ралли последних дней (+3 б.п./ +8 б.п. по доходности вчера). По итогам сессии российский рубль показал наихудший результат среди валют развивающихся стран: USD/RUB прибавил 0.8% (64.9 на закрытие), а EUR/RUB - 1.1% (72.5 на закрытие).

Мы не склонны полагать, что вчерашнее движение - это начало тренда на ослабление рубля. Уже сегодня утром цены на нефть приостановили падение, а пара USD/RUB приблизилась к отметке 65.5. Кроме того, фундаментальный интерес инвесторов к российским активам сохраняется на ожиданиях смягчения монетарной политики. При этом сегодня мы можем вновь увидеть интенсивные продажи выручки экспортерами перед крупными налоговыми выплатами в понедельник.


"AK&M" от 24.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100