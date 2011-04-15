Устойчивый тренд на укрепление рубля временно прерван коррекцией цен на нефть

Устойчивый тренд на укрепление рубля вчера был временно прерван коррекцией цен на нефть (Brent $67.7/барр., -4.5%). Стремительный провал сырьевого рынка был обусловлен рекордным ростом запасов сырой нефти в США (+4.7 млн баррелей), которые достигли максимального уровня с середины 2017 года, что вызвало усиленное беспокойство инвесторов в условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Об этом говорится в обзоре Росбанка.



Также на динамике рубля сказалась фиксация прибыли в сегменте ОФЗ после масштабного ралли последних дней (+3 б.п./ +8 б.п. по доходности вчера). По итогам сессии российский рубль показал наихудший результат среди валют развивающихся стран: USD/RUB прибавил 0.8% (64.9 на закрытие), а EUR/RUB - 1.1% (72.5 на закрытие).



Мы не склонны полагать, что вчерашнее движение - это начало тренда на ослабление рубля. Уже сегодня утром цены на нефть приостановили падение, а пара USD/RUB приблизилась к отметке 65.5. Кроме того, фундаментальный интерес инвесторов к российским активам сохраняется на ожиданиях смягчения монетарной политики. При этом сегодня мы можем вновь увидеть интенсивные продажи выручки экспортерами перед крупными налоговыми выплатами в понедельник.





"AK&M" от 24.05.2019