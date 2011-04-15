В Великобритания проходит забастовка сотрудников аэропорта "Лондон Лутон" (LTN)

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В Великобритания с 23 мая по 3 июня проходит забастовка грузчиков и сотрудников службы досмотра багажа аэропорта "Лондон Лутон" (LTN). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В этой связи ожидается увеличение времени прохождения процедуры регистрации и сдачи багажа; возможны задержка и отмена рейсов.
"AK&M" от 24.05.2019