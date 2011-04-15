Utair с 3 июня запустит прямые рейсы по маршруту Минеральные Воды - Сочи

Utair с 3 июня 2019 года запустит прямые рейсы по маршруту Минеральные Воды - Сочи. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Самолеты ATR 72 будут летать между городами 2 раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Вылет из Сочи в 10:25, из Минеральных Вод - в 12:25 по местному времени.



Стоимость перелета из Минеральных Вод в Сочи по тарифу "Минимум" составит от 2.435 тыс. руб., по тарифу "Оптимум" - от 3.435 тыс. руб., по тарифу "Премиум" - от 4.435 тыс. руб.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



Убыток Utair по МСФО за 2018 год составил 21.999 млрд руб. против прибыли 2.428 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 83.614 млрд руб. против 75.799 млрд руб. Убыток до налогообложения вырос в 9 раз до 27.57 млрд руб. с 3.072 млрд руб.





"AK&M" от 24.05.2019