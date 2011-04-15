VIII Среднерусский экономический форум пройдёт при участии и поддержке Банка России

В работе пленарного заседания VIII Среднерусского экономического форума примет участие директор Департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская, которая представит проект Центробанка - "Маркетплейс".



"Цель проекта - это развитие конкуренции и финансовой доступности" - отмечает Е.Чайковская.



Концепция маркетплейса подробно изложена в законопроекте "О совершении сделок с использованием электронной платформы", который внесен в Госдуму в конце 2018 года. По мнению Банка России, ядром всех создаваемых маркетплейсов будет являться Центральный депозитарий.



Более подробно этот и еще ряд вопросов развития финансового рынка в условиях цифровизации будут рассмотрены в рамках круглого стола "Цифровая трансформация финансовых рынков", который состоится во второй день работы форума. Организатором круглого стола выступает Курское отделение Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минэкономразвития России, Минпромторга России и ТПП РФ.



Официальный партнёр форума - Металлоинвест, Стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", Генеральный партнёр форума - Строительная компания ИНСТЕП.



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 24.05.2019