Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 мая

Банк России установил на 25 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.5942

1 Азербайджанский манат 38.0846

100 Армянских драмов 13.4746

1 Белорусский рубль 31.1092

1 Болгарский лев 36.9689

1 Бразильский реал 15.9852

100 Венгерских форинтов 22.1713

1000 Вон Республики Корея 54.4053

10 Гонконгских долларов 82.3243

10 Датских крон 96.8239

1 Доллар США 64.6106

1 Евро 72.3186

100 Индийских рупий 92.7685

100 Казахстанских тенге 17.0330

1 Канадский доллар 48.0305

100 Киргизских сомов 92.4991

10 Китайских юаней 93.5721

10 Молдавских леев 35.7557

1 Новый туркменский манат 18.4866

10 Норвежских крон 74.0743

1 Польский злотый 16.8235

1 Румынский лей 15.1928

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.9404

1 Сингапурский доллар 46.9213

10 Таджикских сомони 68.4797

1 Турецкая лира 10.6205

10000 Узбекских сумов 76.3862

10 Украинских гривен 24.4113

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.9262

10 Чешских крон 27.9784

10 Шведских крон 67.3771

1 Швейцарский франк 64.4623

10 Южноафриканских рэндов 44.7851

100 Японских иен 58.9916

"AK&M" от 24.05.2019