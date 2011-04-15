Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 мая

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Банк России установил на 25 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.5942
1 Азербайджанский манат 38.0846
100 Армянских драмов 13.4746
1 Белорусский рубль 31.1092
1 Болгарский лев 36.9689
1 Бразильский реал 15.9852
100 Венгерских форинтов 22.1713
1000 Вон Республики Корея 54.4053
10 Гонконгских долларов 82.3243
10 Датских крон 96.8239
1 Доллар США 64.6106
1 Евро 72.3186
100 Индийских рупий 92.7685
100 Казахстанских тенге 17.0330
1 Канадский доллар 48.0305
100 Киргизских сомов 92.4991
10 Китайских юаней 93.5721
10 Молдавских леев 35.7557
1 Новый туркменский манат 18.4866
10 Норвежских крон 74.0743
1 Польский злотый 16.8235
1 Румынский лей 15.1928
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.9404
1 Сингапурский доллар 46.9213
10 Таджикских сомони 68.4797
1 Турецкая лира 10.6205
10000 Узбекских сумов 76.3862
10 Украинских гривен 24.4113
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.9262
10 Чешских крон 27.9784
10 Шведских крон 67.3771
1 Швейцарский франк 64.4623
10 Южноафриканских рэндов 44.7851
100 Японских иен 58.9916
"AK&M" от 24.05.2019