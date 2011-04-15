Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/05/2019
13:01

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 мая

Банк России установил на 25 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 44.5942
1 Азербайджанский манат 38.0846
100 Армянских драмов 13.4746
1 Белорусский рубль 31.1092
1 Болгарский лев 36.9689
1 Бразильский реал 15.9852
100 Венгерских форинтов 22.1713
1000 Вон Республики Корея 54.4053
10 Гонконгских долларов 82.3243
10 Датских крон 96.8239
1 Доллар США 64.6106
1 Евро 72.3186
100 Индийских рупий 92.7685
100 Казахстанских тенге 17.0330
1 Канадский доллар 48.0305
100 Киргизских сомов 92.4991
10 Китайских юаней 93.5721
10 Молдавских леев 35.7557
1 Новый туркменский манат 18.4866
10 Норвежских крон 74.0743
1 Польский злотый 16.8235
1 Румынский лей 15.1928
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.9404
1 Сингапурский доллар 46.9213
10 Таджикских сомони 68.4797
1 Турецкая лира 10.6205
10000 Узбекских сумов 76.3862
10 Украинских гривен 24.4113
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.9262
10 Чешских крон 27.9784
10 Шведских крон 67.3771
1 Швейцарский франк 64.4623
10 Южноафриканских рэндов 44.7851
100 Японских иен 58.9916

"AK&M" от 24.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100