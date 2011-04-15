Банк России на 25 мая повысил курс евро к рублю более чем на 48 копеек до 72.3186 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 64.6106 руб.

Банк России на 25 мая повысил официальный курс евро к рублю более чем на 48 копеек до 72.3186 руб. с 71.8369 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 64.6106 руб. с 64.4913 руб. 24 мая.



Стоимость бивалютной корзины на 25 мая увеличилась более чем на 28 копеек (+0.42%) до 68.0792 руб. с 67.7968 руб. 24 мая.



"AK&M" от 24.05.2019