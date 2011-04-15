Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам. Об этом говорится в сообщении банка.



Снижение составит 0.6 п. п. на готовое жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0.3 п. п. - на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.



Базовая ставка на "Приобретение готового жилья" снижена с 11.4% до 10.8% годовых, при этом минимальная ставка с учётом дисконтов (для участников акции "Молодая семья", зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции "Витрина") составит 9.6% годовых.



Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10.9% до 10.6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации - 10.2% годовых.



Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8.2% годовых.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 24.05.2019