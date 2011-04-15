Прибыль банковского сектора в январе-апреле выросла на 40% до 750 млрд руб.

Прибыль банковского сектора за январь-апрель 2019 года выросла на 40% до 750 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций.



За первые четыре месяца текущего года прибыль на 819 млрд руб. получили 359 кредитных организаций (77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 мая 2019 года). Убыток в 69 млрд руб. имели 99 кредитных организаций (21%).



Доля убыточных кредитных организаций снизилась на 30%. Рентабельность активов по банковскому сектору выросла до 1.7% с 1.5%.





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