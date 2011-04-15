Розничный кредитный портфель в РФ в январе-апреле вырос на 6.4%

Розничный кредитный портфель в РФ в январе-апреле 2019 года вырос на 6.4% (+5.2% за аналогичный период 2018 года). Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Cредневзвешенная процентная ставка по рублёвым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в марте 2019 года составила 13.3% годовых, что на 0.1 п. п. ниже уровня марта прошлого года.





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