Розничный кредитный портфель в РФ в январе-апреле вырос на 6.4%

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Розничный кредитный портфель в РФ в январе-апреле 2019 года вырос на 6.4% (+5.2% за аналогичный период 2018 года). Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
Cредневзвешенная процентная ставка по рублёвым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в марте 2019 года составила 13.3% годовых, что на 0.1 п. п. ниже уровня марта прошлого года.
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