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24/05/2019
15:17

Кабмин изменил порядок мониторинга цен на строительные ресурсы

Правительство РФ изменило порядок мониторинга цен на строительные ресурсы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Установлена возможность мониторинга цен строительных ресурсов с участием федеральных и региональных органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний с государственным участием. Определены порядок разработки и актуализации новых, необходимых рынку индексов изменения сметной стоимости строительства в случае недостаточности их номенклатуры, порядок мониторинга изменения сметных цен на затраты труда в строительстве. Это позволит учитывать региональную и отраслевую специфику при определении сметной стоимости строительства, подчёркивает кабинет министров.

Кроме того, уточнены виды и источники дополнительной информации. К источникам такой информации отнесены юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются оптовой торговлей строительными материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, машинами и механизмами.

Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, определённые Минстроем России, должны будут ежеквартально размещаться в федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве.

Установленный механизм будет ориентирован прежде всего на заказчиков объектов, возводящихся с привлечением бюджетных средств.


"AK&M" от 24.05.2019
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