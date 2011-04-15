Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единой системы управления высокоопасными отходами

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единой системы управления высокоопасными отходами. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"" (в части создания единой государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности) (далее соответственно - законопроект, отходы) внесён Минприроды России.



Законопроект предлагает создать единую государственную систему обращения с отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности (далее - федеральный оператор), и единую государственную информационную систему учёта и контроля за обращением с отходами. Предусматривается также создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников системы обращения с отходами (образователи отходов, операторы по обращению с отходами, федеральный оператор).



Предлагается установить, что индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы, будут вправе их накапливать, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору. То есть организации, которые при наличии соответствующей лицензии уже занимаются утилизацией отходов I и II классов опасности, смогут работать и в дальнейшем.



Федеральный оператор не будет монополистом в этой области. Создание федерального оператора - гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы. При этом размер платы за услуги федерального оператора предлагается определять путём государственного тарифного регулирования.



Предлагается закрепить полномочия по организации обращения с отходами I и II классов опасности за Росатомом.



По официальным данным, в России ежегодно образуется около 400 тыс. т отходов I класса опасности (чрезвычайно опасные) и II класса опасности (высокоопасные).



В настоящее время на территории России отсутствуют объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий и позволяющие обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними.



"AK&M" от 24.05.2019