Ингосстрах выплатил 1.3 млн руб. банку, пострадавшему от грабителей

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере 1.3 млн руб. российскому банку в связи с повреждением имущества. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 8 марта 2019 года. Неустановленное лицо повредило банкомат, расположенный в городе Наро-Фоминске. Случай признан страховым, по данному факту возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, в том числе банкоматы, платёжные терминалы и наличные денежные средства, застраховано в Ингосстрахе. Общий лимит ответственности по договорам составляет более 92 млрд руб. В соответствии с условиями страхования покрываются риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор заключен на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 24.05.2019