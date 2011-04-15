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24/05/2019
16:11

Объём вкладов физлиц в апреле вырос на 2.2%

Объём вкладов физических лиц в апреле 2019 года вырос на 2.2%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

По мнению ЦБ, возможно изменились ожидания вкладчиков (предполагавших разворот курсовой динамики), из-за которых в январе-марте валютные вклады росли опережающими темпами. В апреле приток рублевых вкладов ускорился до 2.6% по сравнению с 0.3% в марте, валютных - замедлился до 0.5% (в марте +1.5%).

Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась до 21.1% (21.5% на 1 апреля 2019 года.


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