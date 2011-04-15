Реальная заработная плата в России в апреле выросла на 1.6%

Реальная заработная плата в России в апреле 2019 года в годовом исчислении выросла на 1.6%, по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1.2%, в январе-апреле - на 1.4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в апреле 2019 года составила 47.02 тыс. руб. и в годовом исчислении увеличилась на 6.9%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1.5%. В январе-апреле средняя номинальная зарплата увеличилась на 6.6%.





AK&M Антикризис